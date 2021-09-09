Российские ученые обнаружили вызывающий лихорадку вирус

Специалисты новосибирского центра «Вектор» выявили новый вирус, способный вызывать симптомы лихорадки. Об этом сообщают «Известия».

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Новый патоген получил название Manych в честь реки Маныч на юге России. Вирус обнаружили в образцах сыворотки крови людей из медицинских учреждений Ростовской области с Крымской-Конго геморрагической лихорадкой (ККГЛ).

Заразиться Manych можно от укуса клеща. При этом вместе с ККГЛ он способен вызывать вирусную инфекцию у человека с характерными для лихорадки проявлениями. Основные симптомы — озноб и высокая температура около 39 градусов.

Уточняется, Manych является близкородственным вирусу Jingmen tick virus (JMTV), который китайские ученые обнаружили в 2014 году в слюнных железах различных видов клещей. Особенность вирусов данной группы в том, что их геном разделен на четыре сегмента, а для размножения в клетке хозяина все четыре частицы должны соединиться. По мнению врача-инфекциониста, главного врача «Инвитро-Сибирь» Андрея Позднякова, таким образом вирус может уходить от иммунного ответа организма.

По мнению экспертов, пока что Manych не представляет опасности. В то же время они не исключают, что он может мутировать.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, с какими необратимыми последствиями могут столкнуться россияне при укусе клеща.