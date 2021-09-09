Стилист раскрыла способ выглядеть дорого осенью без затрат

Стилист из Женевы раскрыла способ выглядеть дорого осенью без больших трат на одежду. Соответствующий ролик появился в ее YouTube-аккаунте, насчитывающем около миллиона подписчиков.

Блогерша Анна Бей (Anna Bey) дала подписчикам рекомендации по поводу покупки вещей для предстоящего холодного времени года. В первую очередь она предложила обратить внимание на пончо нейтральных оттенков, которые подойдут к наряду любого цвета. «Избегайте оборок и бахромы — они удешевляют вещь», — добавила эксперт.

По словам стилиста, кожаные брюки и джинсы-скинни следует заменить штанами из шерсти, поскольку они лучше держат форму и не мнутся во время носки. Блогерша также посоветовала иметь в гардеробе черные сапоги на каблуке с заостренным носом, поскольку они визуально увеличивают длину ног.

В список Бей также попал длинный жилет, который, по ее мнению, идеально сочетается с платьями и водолазками. Кроме того, она порекомендовала приобрести классический светлый тренч. «Сейчас хорошие тренчи представлены не только в ассортименте люксовых, но и масс-маркетовых брендов», — подчеркнула специалистка.

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В заключение стилист напомнила, что дорого выглядит одежда светлых оттенков. По этой причине в гардеробе необходимо иметь несколько вещей бежевого, карамельного и белого цветов. «Обязательно купите бежевые облегающие брюки — это отличная замена скинни-джинсам», — отметила она и добавила, что осень — это также подходящее время для покупки шарфа.

В августе журналистка портала Who What Wear поделилась другим способом выглядеть «дорого». Максин Эггенбергер заявила, что для такой цели идеально подойдут вязаные брючные костюмы из искусственной и натуральной шерсти. По ее мнению, подобные наряды смотрятся уместно как во время публичных выходов, так и в качестве домашней одежды.