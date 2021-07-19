Эксперт назвала «удешевляющую» внешний вид одежду Zara

Стилистка из Лондона назвала одежду массмаркетового бренда Zara, которая удешевляет внешний вид. На ролик, появившийся на ее YouTube-канале, обратили внимание в Daily Mail.

В первую очередь Анна Бей (Anna Bey) порекомендовала женщинам изъять из гардероба вещи из ткани, имитирующей твид, которые украшены золотыми пуговицами. По мнению эксперта, одежда из подобного материала напоминает «тряпку для мытья пола».

Кроме того, специалистка посоветовала отказаться от обуви Zara с золотистыми деталями, поскольку такие пары чаще представлены в ассортименте дешевых марок. «Я бы точно носила подобную обувь, если бы не золотая деталь — она сразу выдает дешевизну», — пояснила Бей.

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Стилистка назвала нелепыми шорты с наружными швами и крупными пуговицами, а также платья с удешевляющими принтами, например, анималистичными. Героиня материала объяснила, что испанский бренд продает трендовые вещи, однако не всегда они выглядят уместно.

Помимо этого, по мнению Бей, чересчур дешево выглядят мини-юбки из эластичной просвечивающей ткани, а также пиджаки из тонкого материала, который легко мнется. «Хороший пиджак никогда так не мнется», — подчеркнула жительница Лондона и посоветовала покупательницам не приобретать в Zara бесформенные рубашки и платья.

В мае стилист Катерина Гершуни назвала причину отказаться от рваных джинсов: по ее мнению, они вышли из моды. Эксперт заявила, что «дырки — это прошлый век» и лучше вместо них ставить заплатку. Она посоветовала обратить внимание на тренд total denim (образ, полностью состоящий из джинсовой одежды), который был популярен в 90-е годы.