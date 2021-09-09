Россия начнет поставки на экспорт ракет-убийц командных пунктов

Россия до конца года начнет экспортные поставки новейших авиационных бетонобойных ракет Х-59МКМ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник.

По словам собеседника агентства, на данный момент проводятся финальные испытания ракеты, способной уничтожать защищенные подземные командные пункты противника. Он добавил, что ракета имеет уникальные характеристики в отношении способности пробивать защиту военных сооружений.

Отмечается, что масса боевой части ракеты составляет 320 килограммов. Она также оснащена инерциальной системой управления со спутниковой коррекцией.

Ранее сообщалось, что в России на учениях будет впервые испытан танк Т-90М «Прорыв» с загоризонтным виденьем. ТАСС со ссылкой источник в оборонно-промышленном комплексе и представителя Минобороны страны передает, что по итогам испытаний этой модификации танка будет подниматься вопрос о ее серийных поставках в войска.