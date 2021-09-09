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В МИД заявили об ответственности США за последствия размещения оружия в космосе

Замглавы МИД России Рябков: США будут отвечать за последствия размещения оружия в космосе
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Сергей Рябков
Сергей Рябков
Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Если США первыми разместят оружие в космосе, ответственность за возможные тяжкие последствия этого шага целиком ляжет на Вашингтон. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью газете «Коммерсантъ».

Дипломат подчеркнул, что российская сторона на протяжении долгого времени выступала за недопущение гонки вооружений в космическом пространстве. Он отметил, что на сегодняшний день в космосе нет оружия, и Россия не станет первой страной, разместившей там вооружения. По его словам, США будут отвечать за последствия своих решений в этом вопросе.

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Рябков рассказал, что США и союзники пытаются сузить влияние России на международной арене, указывая на злонамеренные действия Москвы. «Делается это по сугубо политическим мотивам, и ничего общего с задачей укрепления международной безопасности не имеет», — заключил он. Замглавы МИД подчеркнул, что ситуация вокруг космической сферы с политической точки зрения не упрощается.

21 августа сообщалось, что исследовательская служба Конгресса США представила доклад о милитаризации космоса, в котором авторы увидели угрозу в российских и китайских исследованиях в этой сфере. Эксперты посоветовали конгрессменам рассмотреть возможные меры для защиты американских спутников. До этого командующий Космическими силами США генерал ВВС Джон Реймонд объявил космос зоной боевых действий.

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