Очковая змея заползла в постель к спавшему в храме айтишнику и попала на видео

Daily Mail: огромная кобра заползла в постель к спящему в храме индийцу

Очковая змея в индийском городе Бансвара, штат Раджастан, заползла в постель к спавшему в храме мужчине. На видео с рептилией обратило внимание издание Daily Mail.

Айтишник Джаи Упадхьяй, практикующий индуизм, решил поспать в храме перед иконой бога Шивы. Храм расположен в горах Аравали, где обитает много опасных животных, в том числе кобры и леопарды.

На записи с установленной в храме камеры наблюдения видно, как мужчина спит на полосатом матрасе, который постелен на полу. Около полуночи огромная индийская кобра ползет по полу и забирается в постель к лежащему человеку.

Мужчина начинает ворочаться, затем окончательно просыпается и вскакивает на ноги. Видно, как огромная змея ползает по его матрасу. Разозленная рептилия начинает извиваться и делать выпады в сторону испуганного мужчины, после чего уползает в сторону стоящих в зале скамеек.

В результате произошедшего индиец не пострадал.

Индийские кобры (очковые змеи) бывают от полутора до двух метров в длину. Их яд содержит вещества, поражающие нервную систему, и опасен для человека. Девять процентов людей, укушенных очковой змеей, погибают даже после приема противоядия.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Бхубанешвар, штат Одиша (Орисса), смертоносная кобра пробралась в жилой дом и спряталась в кресле. Мужчина решил выяснить, что происходит, попытался заглянуть под обивку и услышал громкое шипение.

