Мир
 
Последние новости
Путин отреагировал на возможную отмену лимита на легионеров в российском футболе
Россиянин напал на беременную продавщицу «Дикси» и разбил о ее голову арбуз 
В Москве завели дело после смерти пенсионерки и внучки от отравления арбузом
Названы города России с самым грязным воздухом
Крупный банк изменил название ради ускорения темпов вакцинации
Раскрыта причина «протекающего потолка» в самолетах
Пережившая травлю в школе девушка нашла необычный способ ответить обидчикам
В Великобритании выбрали лучший альбом года
На Украине рассказали про срыв плана по уничтожению Крымского моста
Талибы захватили в Панджшере склад с оружием с советских времен
Новости партнеров
Прослушать новость

В Камеруне четырех мужчин приговорили к смертной казни за убийство школьников

Военный трибунал Камеруна приговорил четырех мужчин к смертной казни за убийство детей
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Moki Edwin Kindzeka / VOA / Wikimedia

Военный трибунал в Камеруне приговорил к смертной казни четырех человек, которых признали виновными в убийстве семерых учеников школы в городе Кумба. Об этом сообщает местное издание Journal du Cameroun.

24 октября 2020-го преступники ворвались в частное учебное заведение на трех мотоциклах и открыли стрельбу. В результате атаки погибли семь школьников, 13 детей получили серьезные травмы.

Нападавших вскоре арестовали, однако некоторых из них впоследствии выпустили под залог. Помимо обвинения в умышленном убийстве, мужчинам предъявили обвинения в террористической деятельности, попытке мятежа и незаконном хранении оружия. Суд дал им десять дней на обжалование решения.

Ранее сообщалось, что Верховный суд США приостановил смертную казнь заключенного из Техаса Джона Генри Рамиреса, который потребовал, чтобы духовник держал его в момент исполнения приговора. Осужденный заявил, что законы США, которые запрещают священникам прикасаться к заключенным во время казни, нарушают его право на свободу религиозных убеждений.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В США приостановили смертную казнь из-за религиозных убеждений заключенного
В Пакистане потребовали казнить восьмилетнего ребенка за богохульство
Исламисты обезглавили детей на глазах у матерей