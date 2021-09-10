В Камеруне четырех мужчин приговорили к смертной казни за убийство школьников

Военный трибунал в Камеруне приговорил к смертной казни четырех человек, которых признали виновными в убийстве семерых учеников школы в городе Кумба. Об этом сообщает местное издание Journal du Cameroun.

24 октября 2020-го преступники ворвались в частное учебное заведение на трех мотоциклах и открыли стрельбу. В результате атаки погибли семь школьников, 13 детей получили серьезные травмы.

Нападавших вскоре арестовали, однако некоторых из них впоследствии выпустили под залог. Помимо обвинения в умышленном убийстве, мужчинам предъявили обвинения в террористической деятельности, попытке мятежа и незаконном хранении оружия. Суд дал им десять дней на обжалование решения.

Ранее сообщалось, что Верховный суд США приостановил смертную казнь заключенного из Техаса Джона Генри Рамиреса, который потребовал, чтобы духовник держал его в момент исполнения приговора. Осужденный заявил, что законы США, которые запрещают священникам прикасаться к заключенным во время казни, нарушают его право на свободу религиозных убеждений.