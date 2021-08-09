В Пакистане потребовали казнить восьмилетнего ребенка за богохульство

Толпа мусульман напала на индуистский храм после того, как суд в Пакистане выпустил под залог восьмилетнего мальчика, обвиненного в богохульстве. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в городе Бхонг в районе Рахим-Яр-Хан, в провинции Пенджаб. Ребенка арестовали в прошлом месяце по обвинению в умышленном мочеиспускании на ковер в религиозной школе, где хранятся священные книги. Мусульманская община утверждает, что мальчик совершил богохульство — в Пакистане это карается смертной казнью. Толпа потребовала от суда привести приговор в исполнение и казнить ребенка.

Мальчик со своей семьей сейчас находится под государственной защитой, так как в провинции продолжаются беспорядки. «Он [ребенок] до сих пор не понимает, в чем было его преступление и почему его продержали в тюрьме неделю», — заявляют члены семьи.

В провинции продолжаются беспорядки. Власти перебросили в район военизированные формирования, чтобы подавить бунт. Многие индуисты были вынуждены покинуть дома.

В марте боевики-исламисты в Мозамбике казнили детей на глазах у матерей, одной из жертв было всего 11 лет. Матери убитых детей рассказывают, что даже не смогли похоронить их, потому что вынуждены были бежать в соседние деревни.