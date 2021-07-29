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Колдуны начали чаще убивать альбиносов из-за пандемии коронавируса

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Фото: Carlo Allegri / Reuters

Пандемия COVID-19 привела к тому, что колдуны начали чаще убивать людей с альбинизмом или нападать на них. Таким образом некоторые люди пытались разбогатеть. Об этом говорится в заявлении независимого эксперта ООН по защите прав лиц с альбинизмом Икпонвосы Эро, опубликованном на сайте ООН.

Эксперт пояснила, что из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, некоторые люди оказались в нищете и лишились какой-либо возможности заработать. Рассчитывая быстро разбогатеть или обрести удачу с помощью зелий из частей тела альбиносов, они стали обращаться к колдовству.

«Несмотря на прогресс во многих областях [прав человека], я была глубоко опечалена заметным увеличением числа зарегистрированных случаев убийств или нападений на людей с альбинизмом. Что еще более трагично, большинство жертв — дети», — говорится в заявлении.

ООН отмечает, что лица, страдающие альбинизмом, сталкиваются с дискриминацией и стигматизацией по всему миру. Это нередко происходит в странах Африки и Южной Америки, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В других странах — например, Китае — детей-альбиносов часто бросают их родители.

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