Колдуны начали чаще убивать альбиносов из-за пандемии коронавируса

Пандемия COVID-19 привела к тому, что колдуны начали чаще убивать людей с альбинизмом или нападать на них. Таким образом некоторые люди пытались разбогатеть. Об этом говорится в заявлении независимого эксперта ООН по защите прав лиц с альбинизмом Икпонвосы Эро, опубликованном на сайте ООН.

Эксперт пояснила, что из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, некоторые люди оказались в нищете и лишились какой-либо возможности заработать. Рассчитывая быстро разбогатеть или обрести удачу с помощью зелий из частей тела альбиносов, они стали обращаться к колдовству.

«Несмотря на прогресс во многих областях [прав человека], я была глубоко опечалена заметным увеличением числа зарегистрированных случаев убийств или нападений на людей с альбинизмом. Что еще более трагично, большинство жертв — дети», — говорится в заявлении.

ООН отмечает, что лица, страдающие альбинизмом, сталкиваются с дискриминацией и стигматизацией по всему миру. Это нередко происходит в странах Африки и Южной Америки, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В других странах — например, Китае — детей-альбиносов часто бросают их родители.