Спецдокладчик ООН назвал Мьянму страной-суперраспространителем COVID-19

Мьянма становится страной-суперраспространителем коронавируса. Об этом в интервью The Guardian рассказал специальный докладчик ООН по стране Том Эндрюс.

Он указал, что в Мьянме, граничащей со странами, где проживает примерно треть населения Земли, сложилась тяжелая эпидемиологическая обстановка. На фоне февральского госпереворота там возник политический и экономический кризис, вылившийся, среди прочего, в забастовку врачей. Из-за этого программа вакцинации в Мьянме застопорилась, тестирование населения не проводится, а больницы практически не работают.

Как следствие, стоит ожидать в скором времени появления в регионе новых очагов инфекции.

Эпидемия под властью военных

Эндрюс рассказал, что медики, которые были на переднем крае забастовки против военной хунты, вынуждены тайно лечить пациентов. При этом они сталкиваются с постоянной угрозой ареста или насилия со стороны военных. В городах страны остро ощущается нехватка кислорода, медицинского оборудования и лекарств. Снаружи домов люди вывешивают желто-белые флаги, чтобы сигнализировать о том, что им нужна еда или лекарства, а социальные сети наводнены просьбами о помощи и сообщениями о смерти.

Поставщикам запретили продавать кислород населению, при этом военнослужащие Мьянмы «буквально стреляют в людей за то, что они стоят в очереди за газом», утверждает спецдокладчик. Также военных обвиняют в изъятии запасов кислорода.

Обстановка в Мьянме

В бывшей столице, крупнейшем городе страны Янгоне решили построить десять дополнительных крематориев, чтобы справиться с последствиями коронавируса.

В Янгоне обычно можно увидеть три типа очередей. Одна перед банкоматами, другая за кислородом. Третья — очередь в крематориях и моргах специальный докладчик ООН по Мьянме Том Эндрюс

Предположительно, реальное число жертв коронавируса в Мьянме сильно занижено. По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, собирающего официальную статистику заболеваемости, с начала пандемии там было зарегистрировано 284 099 случая заражений и 8 210 смертей. Население Мьянмы — 51,5 миллиона человек.

В ООН подтвердили, что число заболевших и погибших в Мьянме не известно. Причиной отсутствия точной информации связано с нападениями военных на журналистов и врачей.

Бедственное положение

Гражданская война преследует Мьянму (бывшая Бирма) практически с момента обретения ею независимости от Великобритании в 1948 году. 1 февраля там произошел очередной государственный переворот. Военные не согласились с итогами осенних выборов, на которых правящая партия «Национальная лига за демократию» (НЛД) одержала решительную победу. Военные объявили о роспуске правительства и задержали президента Мьянмы Вин Мьина и лидера партии Аун Сан Су Чжи, занимавшую пост государственного советника и главы МИД. Через некоторое время в стране начались протесты в поддержку свергнутого правительства. Во время разгона протестующих полиция неоднократно открывала стрельбу боевыми патронами.

После начала военного переворота в Мьянме было убито 75 детей и более 1000 подверглись незаконным арестам и насилию, подсчитали в Комитете ООН по правам ребенка. Согласно докладу организации, в ходе продолжающегося кризиса в республике «бесчисленное множество детей лишены необходимой медицинской помощи и образования», систематически подвергаются произвольным задержаниям и насилию. ООН опасается, что если в стране в ближайшее время не наступит мир, то Мьянма рискует лишить «здорового и продуктивного будущего» целое поколение детей.