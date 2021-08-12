Мир
 
Последние новости
Следствие назвало причины крушения вертолета на Камчатке
В Москве допустили появление дыма от якутских пожаров 
В ряде городов России объявили пятницу нерабочей из-за лесных пожаров
Женщина перестала носить одежду из-за аллергии на собственную кожу
Нефтяного гиганта заставили выплатить Нигерии миллионы долларов
В российской колонии заключенный убил сотрудника и ранил второго
Аксенов рассказал о предназначении элитной квартиры Зеленского в Крыму
Похититель алтайской школьницы задержан
Описан просверливший дыру в российском «Союз МС-09» человек
Женщина постирала подушки впервые за пять лет и показала результат
Новости партнеров
Прослушать новость

Власти Пакистана спасли восьмилетнего мальчика от казни за «богохульство»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Fayaz Aziz / Reuters
Полиция Пакистана сняла обвинения с восьмилетнего мальчика, обвиненного в богохульстве

Правительство Пакистана спасло восьмилетнего мальчика от казни, потребовав от местной полиции снять с него все обвинения в богохульстве. Об этом сообщает The Guardian.

Ребенок — самый молодой пакистанец, обвиненный в этом преступлении. Его хотели лишить жизни за «предумышленное» мочеиспускание на ковер в библиотеке медресе, где хранилась религиозная литература.

После давления общественности и властей полиция была вынуждена закрыть дело и снять обвинение с несовершеннолетнего. Специальный представитель премьер-министра по вопросам религиозной гармонии Мехмуд Ашрафи заявил, что полицейские, задержавшие ребенка, арестованы.

Ранее в провинции Пенджаб начались беспорядки после того, как местный суд выпустил мальчика под залог. Мусульманская община напала на индуистский храм и устроила там погром. Власти перебросили в район военизированные формирования, чтобы подавить бунт. Восьмилетний пакистанец вместе со своей семьей находится под защитой полиции, так как они опасаются расправы. Многие индуисты были вынуждены покинуть дома из-за погромов.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Предыстория: В Пакистане потребовали казнить восьмилетнего ребенка за богохульство
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Колдуны начали чаще убивать альбиносов из-за пандемии коронавируса
Исламисты обезглавили детей на глазах у матерей
Франция подтвердила российское происхождение обезглавившего учителя убийцы