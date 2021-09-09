В США приостановили смертную казнь из-за религиозных убеждений заключенного

Верховный суд США приостановил смертную казнь заключенного из Техаса Джона Генри Рамиреса (John Henry Ramirez), который потребовал, чтобы духовник держал его в момент исполнения приговора. Об этом сообщает BBC News.

Осужденный заявил, что законы США, которые запрещают священникам прикасаться к заключенным во время казни, нарушают его право на свободу религиозных убеждений. Сотрудники тюрьмы подчеркнули, что такое правило действует из соображений безопасности.

Преступник подал апелляцию, которую пообещали рассмотреть в октябре или ноябре. Он напомнил, что «большинство христиан верят, что они либо вознесутся на небеса, либо спустятся в ад», поэтому присутствие духовника в момент смерти очень важно.

В США на протяжении долгого времени продолжаются споры о применении смертной казни. На сегодняшний день уже 23 штата отменили эту меру наказания. В 2021 году в США казнили пять человек, за 2020-й лишили жизни 17 преступников.

8 августа сообщалось, что в Пакистане толпа мусульман напала на индуистский храм после того, как суд выпустил под залог восьмилетнего мальчика, обвиненного в богохульстве. Ребенка арестовали по обвинению в умышленном мочеиспускании на ковер в религиозной школе, где хранятся священные книги. Мусульманская община приравняла это к богохульству, которое в Пакистане карается смертной казнью. Толпа потребовала привести приговор в исполнение.