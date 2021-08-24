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В Японии приговорили к смертной казни главаря банды

Главарь банды «Кудо-кай» приговорен к смертной казни за убийство его подчиненными человека
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Фото: Reuters

Окружной суд Японии в провинции Фукуока приговорил к смертной казни главаря японской банды «Кудо-кай» 74-летнего Сатору Номуру. Об этом сообщает Reuters.

Решение было вынесено по делу о нападениях членов «Кудо-кай» на граждан Японии, совершенных с 1998 по 2014 год. За этот период бандиты убили бывшего главу рыболовецкого кооператива и ранили еще троих людей, включая медсестру и полицейского. При этом обвинению не удалось предоставить прямых доказательств того, что Номура отдавал приказы о нападениях.

Однако судья пришел к выводу, что в банде «Кудо-кай» очень жесткая иерархия, и ее члены не могли совершить подобные преступления без согласия лидера. Адвокат Номуры заявил, что его клиент собирается обжаловать решение суда.

По итогам 2019 года в Японии насчитывалось 28 тысяч якудза и кандидатов в банды. По информации японской полиции, это рекордно низкий показатель с 1958 года. Власти связывают сокращение численности бандитов с мерами по контролю финансовых потоков компаний, а также с консолидацией усилий силовых ведомств по борьбе с криминалом.

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