Главаря московской банды посадили на четверть века за убийства из 90-х

Бывшего главаря московской банды Сергея Захарова посадили на четверть века за убийства из 90-х. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба Мосгорсуда.

Его признали виновным в незаконном обороте оружия по двум эпизодам и совершении умышленного убийства двух лиц из корыстных побуждений в составе организованной группы. При этом осужденного освободили от наказания по первому обвинению в связи с истечением срока давности. Также он оправдан в похищении человека, вымогательстве денежных средств и в одном убийстве.

Мосгорсуд приговорил Захарова к 24 годам и 11 месяцам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что присяжные в Мосгорсуде вынесли вердикт лидеру банды, согласно которому он признан виновным в организации убийства двух человек.

В июне 2020 года в московский суд направили дело Захарова, обвиняемого в вооруженных нападениях и убийствах.

По версии следствия, в 1994 году он создал и возглавил банду, которая вымогала у бизнесменов деньги за обеспечение им покровительства. «Захаровские» заставили платить им владельца ресторана, многих торговцев на Даниловском рынке, строительную компанию, книжное издательство и крупнейший автосалон столицы.

Также в борьбе за влияние в криминальной среде Захаров в сентябре 1995 года дал распоряжение своим подчиненным вести наблюдение за участником Таганской организованной преступной группы (ОПГ), а затем убить его. За расправу исполнители получили от Захарова по две с половиной тысячи долларов.

В начале 1996 года Захаров решил убить бывшего члена банды, на которого затаил зло из-за того, что тот дал показания правоохранителям в рамках уголовного дела. Главарь преступной группы привлек к расправе своих подчиненных, передал им огнестрельное оружие и сообщил информацию о месте жительства потерпевшего. За убийство они получили от Захарова 12 тысяч долларов.