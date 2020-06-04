Лидера таганской ОПГ связали с убийством Деда Хасана

Лидеров Таганской организованной преступной группировки (ОПГ) Игоря Жирноклеева и Григория Рабиновича обвиняют в пособничестве в убийстве криминального авторитета Аслана Усояна (Дед Хасан). Об этом в четверг, 4 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Следственный комитет России предъявил им обвинение в окончательной редакции. Свою вину обвиняемые не признали. По данным источника агентства, Жирноклеева обвиняют по ряду статей, в том числе в бандитизме, разбое и вымогательстве. Также ему вменяют семь эпизодов организации убийств и одно пособничество в убийстве.

Ранее сообщалось, что один из авторитетов Таганской группировки Юрий Малиновский начал сотрудничать со следствием и рассказал, что следил за Дедом Хасаном по приказу лидера ОПГ. Он также уверял следствие, что Жирноклеев знает заказчика убийства Деда Хасана.

Лидеры таганских бандитов — Игорь Жирноклеев, известный в криминальных кругах как Жирный, и Григорий Рабинович (Гриша Таганский) были задержаны весной 2019 года по обвинению в организации убийства гендиректора компании «Роспищепром» Валерия Журавлева в 2008 году.

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