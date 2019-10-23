Найдено кладбище жертв Таганской ОПГ

Следователи обнаружили место захоронения жертв Таганской организованной преступной группировки (ОПГ). Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По словам собеседника издания, кладбище удалось обнаружить благодаря тому, что некоторые члены группировки активно сотрудничают со следствием. В частности, речь идет о криминальном авторитете, известном как Олег Бубука.

Согласно показаниям преступников, в большинстве расправ над конкурентами принимал участие один из лидеров ОПГ Игорь Жирноклеев по кличке Жирный. В качестве примера приводится случай, когда у главаря банды возник конфликт с другим криминальным авторитетом Скабеем. Жирный пригласил его к себе домой на беседу и лично расправился с ним, избивая молотком по голове.

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Преступники хоронили тела в подмосковных лесах, утверждают члены группировки. Также у них были договоренности с сотрудниками одного из кладбищ, куда привозили часть трупов и помещали их в уже существующие могилы. Всего, по данным собеседника «Росбалта», на счету Таганской ОПГ не менее 20 убийств.

В начале октября сообщалось, что российские спецслужбы в 1990-х годах пользовались услугами Таганской ОПГ по наружной слежке и прослушке, поскольку в то время не имели такого технического оснащения, как у бандитов. Во время обысков на объектах группировки была изъята аппаратура, сопоставимая по уровню с используемой ФСБ и ГРУ.

Игорь Жирноклеев и еще один лидер Таганской ОПГ Григорий Рабинович были задержаны в январе текущего года. Им предъявили обвинение в организации убийства гендиректора компании «Роспищепром» Валерия Журавлева в 2008 году. По данным «Росбалта», Жирноклеева также пытались допросить об обстоятельствах убийства криминального авторитета Аслана Усояна, известного как Дед Хасан — как сообщали источники, «таганские» вели слежку за ним и передавали данные Жирноклееву и Рабиновичу, — однако задержанный отказался отвечать на вопросы по этому делу.

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