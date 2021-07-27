В Москве вынесли вердикт лидеру банды за убийства из 90-х

Присяжные в Мосгорсуде вынесли вердикт лидеру банды, которая орудовала в 1990-е годы, виновным в убийстве двух человек и незаконном обороте оружия. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Валерий Лазарев.

Согласно вердикту присяжных в Москве, Сергей Захаров признан виновным в организации убийства члена Таганской ОПГ и в устранении бывшего участника собственной банды.

Присяжные установили, что в 90-е Захаров создал и возглавил вооруженную банду. В сентябре 1995-го он приказал членам преступной группировки наблюдать за активным участником Таганской ОПГ, а затем совершить его убийство. За совершенное убийство исполнители получили по 2,5 тысячи долларов.

Кроме того, установлено, что Захаров дал указание убить бывшего члена собственной банды, который дал показания сотрудникам правоохранительных органов. «За совершенное убийство исполнители преступления получили от Захарова 12 тысяч долларов США», — сказал Лазарев.

В июне 2020 года в Москве в суд направили дело Захарова, которого обвиняли в вооруженных нападениях и убийствах граждан. По данным прокуратуры, сначала «захаровские» заставили платить им владельца ресторана, затем многих торговцев на Даниловском рынке, строительную компанию, книжное издательство и крупнейший автосалон столицы. В борьбе за влияние в криминальной среде Захаров в сентябре 1995 года организовал убийство одного из активных участников Таганской ОПГ.