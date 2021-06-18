Генпрокуратура направила в суд дело Таганской ОПГ

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 11 членов Таганской ОПГ и направила дело в суд. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, группировку в начале 90-х создали Игорь Жирноклеев, Александр Грабер (скончался в 1994 году), и Игорь Шилов (скончался в 1999 году). Банда занималась нападениями, рейдерскими захватами и заказными убийствами. Бандиты наладили производство и переделку огнестрельного и холодного оружия, занимались изготовлением взрывных устройств, которые прятали в специально оборудованных тайниках.

В структуре ОПГ действовали подразделения наружного наблюдения и техническая служба. Осуществлялось круглосуточное наблюдение за жертвами преступлений. Бандиты умело маскировались под частные охранные предприятия и службы безопасности страховых фирм, что позволяло им долгое время избегать проблем с законом, утверждает СКР.

Группировка прекратила свою деятельность после задержания в Москве 22 января 2019 года и привлечения к уголовной ответственности ее руководителя Игоря Жирноклеева, а затем и ряда других участников.

Обвиняемым вменяются убийства директора ОАО «Роспищепром» Валерия Журавлева, участие в убийстве Аслана Усояна, известного как вор в законе Дед Хасан, убийство бизнесмена из Москвы и сотрудника юридического отдела ОАО «Универмаг Москва», убийство ряда других предпринимателей. Кроме того их обвиняют в разбойных нападениях, вымогательствах, похищениях, мошенничествах, незаконном изготовлении оружия и взрывчатых веществ.

30 апреля сообщалось, что Мосгорсуд приговорил к 14 годам лишения свободы 52-летнего участника банды «Таганские» Юрия Малиновского, который заключил сделку со следствием.

Расследование других эпизодов преступной деятельности банды продолжается.