Заключивший сделку со следствием участник банды «Таганские» сел на 14 лет

Мосгорсуд приговорил к 14 годам лишения свободы участника банды «Таганские» 52-летнего жителя столицы Юрия Малиновского. Об этом сообщила «Ленте.ру» представитель московской прокуратуры Людмила Нефедова.

Малиновский признан виновным в пяти убийствах, похищениях, бандитизме, участии в преступном сообществе, вымогательстве, грабежах, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. Он заключил сделку со следствием. Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также его оштрафовали на полтора миллиона рублей.

В суде установлено, что Малиновский причастен к убийству члена банды в марте 2003 года из-за конфликта внутри группировки. В январе 2004 года он организовал убийство участника конкурирующей ОПГ в отместку за гибель своего «товарища». Малиновский также участвовал в похищении и убийстве в 2004 году бизнесмена из Ярославской области, убийстве в июне 2008 года директора компании «Роспищепром», который пытался предотвратить рейдерский захват своего здания в центре Москвы. Подсудимый причастен к убийству в феврале 2008 года юриста универмага «Москва», который намеревался вернуть захваченное «Таганскими» торговое здание.

Малиновский также вооружал участников банды. Она была ликвидирована в результате задержания участников ОПГ, ее лидеров Игоря Жирноклеева и Григория Рабиновича в Москве 22 января 2019 года .