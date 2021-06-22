Отнявшие у российских предпринимателей 83 миллиона рублей бандиты получили срок

В Челябинской области вынесен приговор шести местным жителям, совершавшим разбойные нападения на предпринимателей. Осужденные получили сроки от восьми до 22 лет в колонии строгого режима. Об этом во вторник, 22 июня, сообщает региональная прокуратура.

Как установил суд, в 2008 году вооруженные автоматом с глушителем бандиты напали на группу российских бизнесменов и отобрали у них 67 миллионов рублей. В 2016 году в ходе разбойного нападения на двух челябинских предпринимателей, бандиты отняли 16 миллионов рублей. Общий ущерб от их деятельности составил 83 миллиона рублей.

В ходе расследования выяснилось, что налетчики приобретали и перевозили огнестрельное оружие и боеприпасы, в том числе автомат, самодельные пистолеты и револьверы, а также патроны различного калибра. Уголовное дело в отношении банды расследовалось по статье 209 («Участие в банде») УК РФ, 164 («Разбой») УК РФ и 222 («Незаконное хранение оружия и боеприпасов») УК РФ. Дело челябинских бандитов рассматривалось с участием присяжных.

18 июня сообщалось, что Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 11 членов Таганской ОПГ и направила дело в суд.