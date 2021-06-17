Силовые структуры
 
Последние новости
У половины привитых «ЭпиВакКороной» добровольцев не обнаружили антител
Спасавший Эриксена врач рассказал о первых словах игрока после остановки сердца
Россиянам раскрыли способ взять две ипотеки за один день
Россиян предупредили об «опасном солнце»
В сети сочли наряд Бузовой на отдыхе в Европе безвкусицей
Россияне стали доверять пенсию государству
Рошаль призвал сделать вакцинацию обязательной
В США назвали главную сложность в переговорах по кибербезопасности с Россией
Сотрудники МЧС устроили заплыв за лодкой Аксенова в затопленной Керчи
Малышева назвала крайне полезный для мужского здоровья продукт
Новости партнеров
Прослушать новость

Раскрыта роль авторитетного мэра Арда в «турбазовской» ОПГ

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Уткин / РИА Новости

Раскрыта связь умершего в СИЗО бывшего мэра города Миасса Челябинской области Виктора Ардабьевского, известного в криминальных кругах как Арда, и банды Дмитрия Леснякова (прозвище Лес). Об этом сообщает «Интерфакс».

По версии следствия, Ардабьевский, арестованный в октябре 2013 года, был причастен к организации двух заказных убийств бизнесменов — Андрея Падучина в 2005 году и Павла Сидорова в 2008 году. В Следственном комитете России (СКР) уверены, что авторитетный экс-мэр города знал исполнителей преступления, которые входили в Пушкинскую ОПГ Леснякова.

2 октября 2020 года Ардабьевский скончался в СИЗО «Матросская Тишина» от воспаления поджелудочной железы.

Ранее сообщалось, что Московский областной суд приговорил к пожизненному сроку Дмитрия Леснякова. Его признали виновным в 13 убийствах.

По данным следствия, с 1999 по 2011 год Дмитрий Лесняков и Дмитрий Завьялов руководили подразделениями межрегиональной преступной группы, которая совершила более 40 тяжких и особо тяжких преступлений в Москве, Челябинской, Московской и Ростовской областях и Краснодарском крае.

В СКР отметили, что следствие в отношении других участников банды продолжается.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Лидер ОПГ по кличке Лес получил пожизненный срок за 13 убийств
Авторитетный мэр Арда из «турбазовской» ОПГ умер в «Матросской Тишине»
Обвиняемый в убийствах сити-менеджер Миасса помещен под арест
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:01 3 марта

«На меня смотрело какое-то жуткое существо»

На свободу вышел Скопинский маньяк. Школьница рассказала, как была секс-рабыней в его бункере
10:3715 июня

Российского прокурора осудили за аферу со служебной квартирой

10:2515 июня

Российского следователя посадили и лишили звания полковника из-за покрышек

09:2015 июня

Задержан директор взорвавшейся в Новосибирске заправки

Силовые структуры00:0128 февраля
Анна Храмцова

«Я отказалась стать украшением для начальника»

Самую красивую сотрудницу Росгвардии уволили после 11 лет службы. Ее травили завистливые коллеги
06:0515 июня

Российский таксист предложил 13-летней девочке покататься и выпить пиво

16:3013 июня

Суд арестовал акциониста Крисевича на два месяца за стрельбу на Красной площади

07:1113 июня

Появились новые улики в деле о краже из самолета «Судного дня»

Силовые структуры00:0126 февраля

«Воры уже не хотят тюремной романтики»

В России объявили войну криминальным авторитетам. На что они готовы, чтобы остаться на свободе?
16:5512 июня

Чиновника Минобрнауки арестовали по делу о хищении более 20 миллионов рублей

14:0812 июня

Раскрыты подробности задержания еще одного чиновника Минобрнауки

13:1012 июня

В Москве задержали еще одного высокопоставленного чиновника Минобрнауки

Россия
«Появятся и другие штаммы»
Почему коронавирус снова бьет рекорды и что ждет заболевших? Отвечает биолог
«Это была чистой воды подстава»
Бывший вице-президент России — о развале СССР, Ельцине и расстреле людей у Белого дома
«Целовались до боли в губах»
Как выглядели эротические игры в Российской империи
Все материалы
Мир
Владимир Путин«У нас нет привычки кого-то убивать»
Хакеры, преемник и обмен заключенными — главное из интервью Путина американскому ТВ
Добрались до мышей.
Как добывают пропитание жители самой бедной африканской страны?
Все материалы
Бывший СССР
Литва обвинила Белоруссию в гибридных атаках на Европу с помощью мигрантов
Вперед батьки.
Латвия готова на все ради свержения Лукашенко. Почему ей так важно сменить власть в Белоруссии?
Лукашенко уволил управляющего делами президента
Бойцы Туркестанского легиона во Франции. Октябрь-ноябрь 1943 г. «Наша цель — объединение нации»
Почему в Казахстане решили оправдать пособников нацистов и обвинить Россию в геноциде?
Кочарян допустил столкновения после парламентских выборов в Армении
В чем сила?
Как поражение в войне за Нагорный Карабах изменило расклад сил в армянской политике
МИД Украины объяснил нежелание принимать страну в НАТО и вспомнил о России
Все материалы
Экономика
Российским компаниям предрекли проблемы во всем мире
Крупный производитель рыбных консервов пожаловался на массовую подделку сайры
Белорусская экономика оказалась на грани катастрофы.
Почему Россия вынуждена спасать ее?
Avito и ЦИАН заняли больше половины рынка онлайн-классифайдов недвижимости
«Реакция рынка — позитивная»
Крупнейшие мировые аналитики положительно оценили сделку по продаже доли «Восток Ойла»
В России захотели «заморозить» цены на бензин
Все материалы
Силовые структуры
Владимир Зеленский«Украина была для них раем»
Воры в законе обещают убить Владимира Зеленского. Что стоит за их угрозами?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
«Ты в него шмальнул!»
Как сибирский поселок стал горячей точкой после случайного выстрела сотрудника ДПС в задержанного
«В ваших детях бесы».
Как россияне попадают в секты, теряют все и совершают страшные преступления
Все материалы
Наука и техника
Жертва давки на Ходынском поле«Ямы наполнялись людьми, толпа шла прямо по ним».
Как коронация Николая II обернулась крупнейшей давкой в истории России
Истинный РОСС.
Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
Все материалы
Спорт
Тренер сборной Финляндии отреагировал на поражение от России
Хосе Андраде
Партнерский материал
Черная жемчужина.
«Танцующему» футболисту аплодировал весь мир. Почему он умер в приюте для бездомных?
Уэльс обыграл Турцию на чемпионате Европы
«Нам повезло, что есть VAR»
Помощь судей, супергол Миранчука и травма Фернандеса. Как Россия обыграла Финляндию
Путин отреагировал на победу сборной России над Финляндией
«Наследник» Пеле признался в симпатии к России
 
Черчесов прокомментировал победу над Финляндией
Все материалы
Культура
По мотивам «Властелина колец» снимут аниме
«Умножая Россию саму на себя»
Чем панельки и окраины российских городов привлекли всемирно известного фотографа?
Волочкова подала судебный иск против Большого театра
Что немцу хорошо.
Почему лидер Rammstein помешался на Советском Союзе и захотел стать «своим» для русских
Худрук МХАТа объяснил приглашение Бузовой сыграть роль в спектакле
Бузова посчитала спектакль со своим участием главной премьерой года
Чистая психология.
Привороты, скринлайф и прикладная магия: «Света с того света» возвращается на ТНТ
Все материалы
Интернет и СМИ
Закон о борьбе с онлайн-пиратами в России назвали логичным шагом
Журналисты заметили скрытое послание на встрече Путина с Байденом
На OnlyFans обнаружили детскую порнографию.
 
Врач оценил вероятность нового локдауна в России
«Тебя не будет жалко»
Как блогер Хованский нажил себе врагов по всей России и оказался в тюрьме?
Познер выступил за обязательную вакцинацию россиян
Блогер Хованский задержан по подозрению в призывах к терроризму
Против него возбудили дело из-за песни про «Норд-Ост»
Все материалы
Ценности
Принцесса ДианаВластная красота.
Как женщины королевской семьи веками боролись с правилами дресс-кода и становились идолами моды
«Моногамия нагоняет на меня тоску».
Как Саркози женился на самой сексуальной женщине Франции и пошел под суд за коррупцию
Показ коллекции дизайнера Юлии Далакян на Mercedes Benz Fashion Week Russia, 2021 год«Нам просто денег не хватает».
Почему российская мода не дотягивает до мировой и когда у нее появится шанс обогнать Запад
Уго Чавес«Стыдно быть богатым».
Как президент Венесуэлы 14 лет скрывал свою роскошную жизнь от обедневшего народа
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей».
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы.
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий».
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Обманутые женщины разоблачили общего возлюбленного и изысканно отомстили ему
Родившая десять детей за один раз женщина перестала выходить на связь
«Мыла посуду и еле сдерживала слезы»
История россиянки, переехавшей в Италию без знания языка
Кот вернулся домой после собственной кремации
Пицца-убийца и педофил с сэндвичами:
как реклама еды сводит людей с ума и заставляет браться за оружие
Врач рассказал о правилах безопасного загара в жару
Все материалы
Porsche Cayenne установил новый рекорд Нюрбургринга для кроссоверов
Cadillac XT4 против Range Rover Evoque
Самые маленькие из роскошных, самые роскошные из компактных
АвтоВАЗ выдаст сотрудникам премию за вакцинацию от коронавируса
Гениальное сумасшествие: поразительные автомобили Rinspeed
Путешествуем по вселенной маэстро Франка Риндеркнехта
В России подорожали почти все автомобили Lexus
Пять или шесть? Двойная дилемма покупателей Audi и BMW
Audi A6 или BMW 5 — что выбрать, если обе стоят более 6 миллионов?
Honda завершит производство трех моделей
Все материалы
Дом
Москвичи начали снижать цены на квартиры
Американский город уходит под землю:
почему в этом виноваты его жители?
Уникальную квартиру выставили на продажу в Москве
«Как прежде уже не будет»
Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе. Как изменятся цены на дома?
Москва обогнала Лондон по площади пентхаусов
Битое стекло, кусок асфальта и лужа воска:
как выглядят проекты самого странного скульптора мира
Звезда «Фабрики звезд» обращалась к Запашному из-за соседа с диким животным
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы