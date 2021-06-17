Раскрыта роль авторитетного мэра Арда в «турбазовской» ОПГ

Раскрыта связь умершего в СИЗО бывшего мэра города Миасса Челябинской области Виктора Ардабьевского, известного в криминальных кругах как Арда, и банды Дмитрия Леснякова (прозвище Лес). Об этом сообщает «Интерфакс».

По версии следствия, Ардабьевский, арестованный в октябре 2013 года, был причастен к организации двух заказных убийств бизнесменов — Андрея Падучина в 2005 году и Павла Сидорова в 2008 году. В Следственном комитете России (СКР) уверены, что авторитетный экс-мэр города знал исполнителей преступления, которые входили в Пушкинскую ОПГ Леснякова.

2 октября 2020 года Ардабьевский скончался в СИЗО «Матросская Тишина» от воспаления поджелудочной железы.

Ранее сообщалось, что Московский областной суд приговорил к пожизненному сроку Дмитрия Леснякова. Его признали виновным в 13 убийствах.

По данным следствия, с 1999 по 2011 год Дмитрий Лесняков и Дмитрий Завьялов руководили подразделениями межрегиональной преступной группы, которая совершила более 40 тяжких и особо тяжких преступлений в Москве, Челябинской, Московской и Ростовской областях и Краснодарском крае.

В СКР отметили, что следствие в отношении других участников банды продолжается.