Руководителя ОПГ «КавКаз» в США обвинили в вымогательствах

В США возбудили уголовное дело в отношении одного из руководителей организованной преступной группировки (ОПГ) «Нация Кавказ» или «КавКаз» Романа Никогосяна, сообщает «Би-би-си».

Никогосян обвиняется в преступном сговоре с целью вымогательства, транспортировке краденого имущества и хранении оружия, что ему запрещено из-за прежних судимостей. Ранее он уже осуждался пять раз. Сообщается, что ему отказали в освобождении до суда под залог.

Руководимая им ОПГ «КавКаз», по данным прокуратуры Нью-Йорка, орудует в основном в городских районах Брайтон-Бич и Манхэттен-Бич. Они занимаются наркоторговлей, вымогательствами и грабежами, имеют связи в Армении, Узбекистане, Азербайджане и на юге России. Уточняется, что, судя по прослушкам, Никогосян и его сообщники общаются между собой на смеси русского, узбекского и английского языков.

Никогосяну и его подельникам инкриминируется вымогательство денег у эмигранта, а также транспортировку краденых машин. Главарь ОПГ был арестован 20 июля в Лос-Анджелесе. Ранее в том же месяце, по информации издания, он помог сбежать своему соратнику с тюремной баржи в Нью-Йорке.

