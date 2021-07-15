Участники Шараповской ОПГ пойдут под суд за убийства в Москве

В Москве перед судом предстанут четыре члена организованной преступной группы (ОПГ) «Шараповские», обвиняемые в особо тяжких преступлениях, в том числе убийстве столичных коммерсантов. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Московского управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

Рабадана Магомедвалиева, Шамсутдина Джамалутдинова, Юсупа Ахмедутдинова и Шамсутдина Мухтарова в зависимости от роли каждого признали виновными по статьям 209 УК РФ («Создание и участие в банде»), 105 УК РФ («Убийство двух лиц, совершенное организованной группой по найму, сопряженное с бандитизмом»), 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой») и 222.1. УК РФ («Незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенный организованной группой»).

Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд.

По версии следствия, с 2006 по 2013 год участники ОПГ «Шараповские» совершили несколько убийств и других особо тяжких преступлений в Москве. Магомедвалиев выступал заказчиком и финансировал банду, Джамалутдинов отвечал за исполнение и обеспечивал соучастников оружием, а Ахмедутдинов и Мухтаров были исполнителями.

В 2006 году у Магомедвалиева возник конфликт с соучредителем компании из-за отказа увеличить ему долю прибыли от сдачи в аренду торговых площадей. Он обратился к организатору банды, чтобы за вознаграждение убить потерпевшего. 15 апреля 2007 года Ахмедутдинов и Мухтаров выследили жертву по пути домой и возле подъезда на улице Пырьева в Москве выстрелили в него несколько раз. Потерпевший скончался на месте, нападавшие скрылись с места происшествия.

В 2007 году соучастники убили московского юриста, у которого также возник конфликт с Магомедвалиевым.

После каждого преступления члены банды избавлялись от автомобилей, средств связи и огнестрельного оружия.

Как «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, в период с 2005 по 2019 год участники ОПГ покупали много оружия, взрывчатки и боеприпасов. В мае 2013 года они покушались на убийство еще одного коммерсанта, однако потерпевшему удалось спастись.

Обвиняемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Организатор банды и один из заказчиков объявлены в международный розыск.

