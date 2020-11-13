Бывший оперативник пойдет под суд за помощь киллеру ОПГ Шараповские

В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего оперативника уголовного розыска Махача Нурудинова, который в 2013 году оказал помощь киллеру ОПГ «Шараповские». Об этом в пятницу, 13 ноября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Московского управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным следствия, в ночь на 29 мая 2013 года киллер ОПГ, на тот момент действующий сотрудник МВД по республике Дагестан, Казбек Магомедов произвел выстрелы в грудь предпринимателя, который успел повалить стрелявшего на землю, после чего получил еще одну пулю в голову и потерял сознание. Затем Магомедов с места происшествия скрылся. Как удалось выяснить следователям, во время преступления Магомедова страховал и прикрывал Махач Нурудинов.

Киллер Казбек Магомедов был осужден в 2019 году к отбыванию наказания в колонии строго режима. Страховавший его Махач Нурудинов заключил сделку со следствием и помог изобличить остальных участников преступления, дав показания по другим эпизодам деятельности ОПГ. В ближайшее время Нурудинов предстанет перед судом по статье 105 УК РФ («Пособничество в покушении на убийство по найму»).

По данным ФСБ, в ОПГ «Шараповские» входили более 250 человек. Ее участниками являлись и действующие на период с 2007 по 2015 год сотрудники МВД Дагестана, юристы адвокатской палаты Дагестана, члены террористического подполья. Они занимались похищениями бизнесменов и вымогательствами. Название ОПГ — «Шараповские» — появилось еще в 80-е годы прошлого века, и достоверно неизвестно, откуда. По наиболее распространенной версии, оно связано с поселком Шарапово в Подмосковье — именно здесь первые участники группировки планировали свои преступления и сюда же привозили похищенных кооператоров.

29 декабря сообщалось, что деятельность группировки была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.