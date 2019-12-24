Сотрудники ФСБ поймали группировку торговцев оружием

Сотрудники ФСБ задержали участников преступной группы, занимавшейся торговлей оружием и боеприпасами в Нижнем Тагиле. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении ведомства.

У троих местных жителей изъяты 70 боеприпасов различного типа и шесть единиц огнестрельного и травматического оружия. В отношении них возбуждены уголовные дела за незаконный оборот оружия.

28 ноября сообщалось, что в Дагестане были задержаны члены банды «Шараповские», в которую входили более 250 человек. У них силовики обнаружили арсенал, из которого изъяли карабины, автоматы, пистолеты, боеприпасы к ним, гранаты, гранатометы со снарядами. Позже все взрывоопасные снаряды были уничтожены.

Совместная операция проводилась силами Следственного комитета, МВД и ФСБ. Банда причастна к ряду тяжких преступлений, в числе которых убийства предпринимателей и сотрудников правоохранительных органов.

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