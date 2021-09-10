Неймар показал живот в ответ обругавшим его за лишний вес фанатам

Форвард футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар дал отпор фанатам, которые раскритиковали его за лишний вес в социальных сетях. Соответствующий пост появился в его Instagram-аккаунте.

В течение последних месяцев бразильский футболист неоднократно подвергался критике из-за располневшей фигуры. По этой причине в пятницу, 10 сентября, он поделился кадром, на котором в ответ юзерам показал свой подтянутый живот с рельефными мышцами пресса. «Пухляш в форме», — подписал он пост, который набрал почти четыре миллиона лайков.

Вдобавок спортсмен дал комментарий спортивному порталу Goal, в котором заявил, что на данный момент находится в идеальной для себя форме. «Я больше не знаю, что я еще должен сделать, чтобы люди начали меня уважать», — заявил Неймар.

Впервые футболист нарвался на критику, когда папарацци засняли его во время отдыха на яхте в начале августа. На размещенном кадре Неймар без футболки разговаривает с приятелями на борту судна.

Пользователи сети продолжили негативно отзываться о внешнем виде форварда после матча между сборными Бразилии и Чили, который состоялся 3 сентября. Во время игры Неймара запечатлели в широкой форме, из-за чего его заподозрили в наборе веса. Однако, по словам футболиста, он просто надел на матч футболку размера L вместо привычного M.

В июне фанаты набросились на Неймара перед матчем сборной Бразилии. Команда выходила из автобуса у гостиницы в Порту-Алегри, когда несколько человек прорвали оцепление и кинулись к нападающему. Фанаты начали обнимать Неймара, но охране удалось их оперативно оттащить.