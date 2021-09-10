Актрису из «Молокососов» сбил цементовоз

В Нью-Йорке цементовоз сбил британскую актрису Кэтрин Прескотт. Ее сестра-близнец Меган сообщила об этом в Instagram.

По словам родственницы, сейчас звезда сериала «Молокососы» в реанимации. Она получила переломы таза в двух местах, а также переломы обеих ног, ступни и левой руки. По словам врачей, артистка чудом избежала паралича. Теперь она долгое время будет находиться в реабилитационном центре, но даже после выписки будет нуждаться в круглосуточном уходе.

«Я обратилась в посольство США с просьбой освободить меня от текущих ограничений, которые запрещают в страну въезд иностранных граждан, и получила отказ сегодня утром. Я опустошена. Я дважды вакцинирована, вчера сдала ПЦР-тест и готова лететь без промедления. У меня есть документы из больницы, подтверждающие степень травм Кэтрин, и я готова на все, чтобы добраться до нее, как можно скорее», — написала Меган Прескотт.

30-летняя Кэтрин Прескотт известна по таким фильмам и сериалам, как «Молокососы», «Пункт назначения: Смайл», «Расскажи мне сказку», «До костей» и «Быть человеком».