Звезду «Школы рока» на велосипеде насмерть сбила машина

Звезду фильма «Школа рока» Кевина Кларка насмерть сбил автомобиль. Об этом сообщает ВВС News со ссылкой на заявление полиции.

Инцидент произошел в Чикаго в среду, 26 мая. 32-летний актер и музыкант ехал на велосипеде, когда его сбила машина. Водителя автомобиля установить не удалось, ведется расследование. Газета Chicago Sun-Times уточняет, что авария произошла на «общеизвестно опасном перекрестке», а за рулем автомобиля Hyundai Sonata находилась 20-летняя женщина, которая ранее получила несколько дорожных штрафов.

«Школа рока» — американская комедия 2003 года, рассказывающая о гитаристе, ставшем школьными учителем и создавший со своим классом рок-группу. Кевин Кларк снялся в фильме в 12-летнем возрасте, эта была его единственная роль в кино.

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