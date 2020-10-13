Беременная Эмма Робертс спасла пострадавшего в ДТП мотоциклиста

Беременная американская актриса Эмма Робертс спасла мотоциклиста, пострадавшего в ДТП. Об этом сообщает E! Online.

Уточняется, что звезда и ее возлюбленный, актер Гаррет Хедлунд, стали свидетелями аварии, случившейся в воскресенье, 11 октября. Пара ехала по Лос-Анджелесу, когда находящийся впереди автомобиль Toyota Prius сбил мужчину на мотоцикле. Робертс и Хедлунд немедленно остановились, чтобы оказать помощь водителю мотоцикла.

О том, что Робертс беременна, стало известно в конце августа. Артистка выложила в Instagram-аккаунте фотографию в белом платье, на которой видно ее округлившийся живот.

29-летняя Эмма Робертс является дочерью актера Эрика Робертса и племянницей Джулии Робертс. Она прославилась благодаря таким проектам, как «Американская история ужасов», «Кокаин», «Мы — Миллеры», «День Святого Валентина», «Оторва» и «Нерв».

36-летний Гаррет Хедлунд снимался в таких фильмах, как «Несломленный», «Троя», «Крутая Джорджия» и «Эрагон». С 2012 по 2016 год он встречался с актрисой Кирстен Данст.