Европа начала проигрывать Китаю

Европейские экспортеры начали проигрывать китайским конкурентам. Об этом говорится в исследовании компании Euler Hermes, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Доля европейских экспортеров на мировом рынке значительно сократилась за последние два десятилетия, поскольку глобальным поставщиком промышленных товаров стал Китай. Например, доля Франции уменьшилась на 1,7 процентных пункта, Германии — на 1,3 процентных пункта, Италии — на 1,1. В исследовании отмечается, что проблемы европейских экспортеров связаны со слабой конкурентоспособностью в основных экспортных отраслях, включая самолетостроение, фармацевтическую промышленность, автомобилестроение.

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Потеря европейцами доли экспортного рынка объясняется не только способностью Китая конкурировать за счет лучших цен, но и успехами, достигнутыми КНР в вопросе повышения качества своей продукции.

Эксперты считают, что повысить конкурентоспособность европейского экспорта могут изменения в ценовой политике (например, налоговые льготы), структурные реформы, призванные повысить гибкость трудового законодательства, обучение работников для устранения дефицита квалифицированных кадров, поддержка отраслей, обладающих высоким потенциалом роста, а также помощь традиционным отраслям на этапе перехода к технологиям, снижающим выбросы углерода.

Ранее Народный банк Китая отказался принять меры для ускорения экономического роста. Вопреки ожиданиям, денежно-кредитная политика Китая останется прежней, страна не будет вводить масштабные стимулы для помощи собственным рынкам.

В сентябре стало известно, что мелкие и средние китайские компании, делающие товары на экспорт, из-за проблем с доставкой грузов оказались вынуждены сокращать производство.