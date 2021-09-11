Петросян ответил россиянке о возможности увести его у Брухуновой

Юморист Петросян: я не бычок, чтобы меня «уводили» от жены

Юморист Евгений Петросян выложил фотографии в Instagram и ответил подписчице на комментарий о возможности увести его от супруги Татьяны Брухуновой.

На фотографиях юморист «Кривого зеркала» сидит на скамейке на набережной Москвы-реки. Пользователи соцсети расхвалили снимки Петросяна и отметили, что он выглядит помолодевшим. «Виды со всех сторон!» — такую подпись сделал артист к фото. Он к тому же сопроводил фото хештегом «у природы нет плохой погоды».

Одна из подписчиц задала вопрос о том, не боится ли Брухунова оставлять «такого мужчину» одного — его могут увести. Петросян ответил: «Я не бычок, чтоб меня уводили».

Ранее стало известно, что артистка Елена Степаненко обжаловала решение суда о разделе совместно нажитого имущества в рамках бракоразводного процесса с Петросяном. Пара через суд делила совместно нажитое имущество в размере 1,5 миллиарда рублей, вердикт суда — поделить его поровну. Степаненко требует более половины.