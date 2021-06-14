Известного российского юмориста Евгения Петросяна обвинили в воровстве шуток из Twitter. Об этом сообщили в Telegram-канале «Двач».

Авторы канала опубликовали видео, на котором Петросян шутит о запрете полетов над Белоруссией после инцидента с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске. «Еще нам нельзя над Украиной, а всем теперь над Белоруссией. Говорят, можно через Ригу, но в Ригу нельзя. Мир сошел с ума», — сыронизировал юморист.

Однако к ролику приложили скриншот поста в Twitter руководителя «Яндекс.Лавки», в прошлом издателя и журналиста Ильи Красильщика. 24 мая он опубликовал такую же шутку. «Мир-21: из России нельзя в Грузию, только через Стамбул. И в Киев нельзя. Только через Стамбул и Минск. Но теперь нельзя в Стамбул, а в Минск можно. Но из Минска нельзя никуда. Ещё нам нельзя над Украиной, а всем теперь над Белоруссией. Можно, наверное, через Ригу, но в Ригу нельзя», — написал Красильщик.

В январе сообщалось, что скандально известный американский радиоведущий Говард Стерн обвинил популярного телеведущего Джея Лено в воровстве материала для своей сатирической передачи.