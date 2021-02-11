Названа самая дорогая недвижимость Петросяна и Степаненко

Самой ценной недвижимостью российского юмориста Евгения Петросяна и его бывшей супруги Елены Степаненко назвали московскую квартиру в Зачатьевском переулке. Она находится в районе Золотой мили — одного из самых дорогих кварталов столицы. Об этом пишет StarHit.

Жилье площадью 516 квадратных метров оценили примерно в 150-160 миллионов рублей. Петросян планировал превратить ее в музей, однако Степаненко заняла жилплощадь в процессе дележа имущества. Провести экспертизу имеющихся внутри ценностей удалось только при помощи судебных приставов.

Также бывшим супругам принадлежат две квартиры в Сеченовском переулке — около 100 миллионов рублей, еще две — на Ростовской набережной (11 миллионов рублей) и «однушка» в Большом Кондратьевском переулке (10 миллионов рублей).

Оценка имущества, принадлежавшего паре, продолжалась почти два года. Опись всех предметов, нажитых за 30 лет совместной жизни, заняла около 1000 листов. Рассмотрение дела назначено на 20 февраля 2021 года.

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