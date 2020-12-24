Петросян задолжал сотни тысяч рублей за московскую квартиру

Российский юморист Евгений Петросян попал в «черный список» Федеральной налоговой службы (ФНС) — он задолжал сотни тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «НеМалахов».

Сообщается, что юморист должен 418 тысяч рублей — это налог на московскую квартиру. Сколько стоит сама недвижимость, не уточняется.

Ранее друг Петросяна рассказал, что тот испытывает финансовые проблемы из-за пандемии (у юмориста нет концертов) и развода с Еленой Степаненко — все счета арестованы.

Бывшие супруги делили недвижимость суммарной стоимостью примерно 1,5 миллиарда рублей. Речь шла о пяти квартирах, загородном доме с участком и пяти машино-местах.

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