Друг Петросяна рассказал о его финансовых проблемах

Друг юмориста Евгения Петросяна писатель Георгий Териков в интервью «Собеседнику» рассказал о финансовых проблемах артиста из-за пандемии коронавируса и развода с Еленой Степаненко.

Отвечая на вопрос журналиста о том, не жалуется ли Петросян на недостаток денег из-за пандемии, Териков отметил, что все счета юмориста арестованы из-за развода с супругой. Кроме того, по словам писателя, у Петросяна сейчас вообще нет концертов. «Но у него, наверное, есть какие-то сбережения», — предположил друг артиста.

Териков также рассказал, что предлагал Петросяну «подбросить» денег, однако юморист отказывался и говорил, что справится сам. «Он мне такой подарок на день рождения прислал: дорогие часы, галстук, цветы! Часы ношу теперь, на съемках "Пусть говорят" в них был. Женя — хороший друг!» — заключил писатель.

Елена Степаненко и Евгений Петросян развелись в ноябре 2018 года после 33 лет брака. Артист женился в пятый раз на своей 31-летней помощнице Татьяне Брухуновой. В марте 2020 года у пары родился ребенок, который стал первым для Татьяны и вторым для 75-летнего Петросяна. У юмориста есть 52-летняя дочь Викторина.

Финансовое состояние Петросяна оказалось в фокусе внимания журналистов из-за его развода со Степаненко. Выяснилось, что пара через суд делила совместно нажитое имущество в размере 1,5 миллиарда рублей.