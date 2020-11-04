Елена Степаненко засомневалась в отцовстве ребенка Петросяна

Телеведущая Елена Степаненко засомневалась, что нынешняя жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова родила ребенка от него. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Не верит в отцовство и дочка Петросяна Викторина. «Да, юридически он отец ребенка, оформил его на себя. Но, согласитесь, когда мужчине 75 лет, возникают сомнения: способен ли человек, имеющий достаточное количество заболеваний, в таком возрасте к репродуктивным функциям?» — рассказали источники в окружении дочери Петросяна.

Петросяна и Брухунову призвали провести ДНК-тест.

Ранее сообщалось, что Петросян прятал новорожденного сына от бывшей супруги Елены Степаненко в Туле, родном городе его новой жены Татьяны Брухуновой.

19 сентября Евгений Петросян заявил, что развелся с Еленой Степаненко не по своей инициативе. По словам артиста, бывшая супруга выбросила его из жизни, «притом давным-давно».

Елена Степаненко и Евгений Петросян развелись в ноябре 2018 года после 33 лет брака. Артист женился в пятый раз на своей 31-летней помощнице Татьяне Брухуновой. В марте 2020 года у пары родился ребенок, который стал первым для Татьяны и вторым для 74-летнего Петросяна. У юмориста есть 51-летняя дочь Викторина.