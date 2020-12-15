Петросян рассказал об обмане интервьюера и извинился за слова о Джигарханяне

Российский юморист Евгений Петросян рассказал, что его обманул интервьюер, актер и телеведущий Владислав Манучаров, не удаливший фрагменты из интервью, которые сатирик просил вырезать после съемок. Об этом он написал в Instagram.

По словам Петросяна, он заранее договорился пообщаться с Манучаровым о собственном творчестве, но в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи» ведущий начал «вытаскивать» из него совершенно другие темы.

Юморист извинился за то, что в силу своего темперамента не выдержал и заговорил о ситуации с артистом Арменом Джигарханяном. На его примере Петросян показал, что «стало модным безобразием на ТВ потрошить личную жизнь» людей. «Прошу прощения, что так получилось. Видит Бог, таким беспределом мы достигли дна!» — подчеркнул он.

При этом сатирик заметил, что просил Манучарова не включать рассказ о Джигарханяне, потому что эти сведения не подтверждены. Петросян уверяет, что ведущий дал «честное слово» и «подсунул ему какую-то писульку», которую юморист в итоге подписал.

Юморист возмутился, что Манучаров не показал заранее, как смонтировал выпуск, и не вырезал эпизоды, которые хотел исключить Петросян. «Ловкий Вячеслав договорился с Первым каналом и, видимо, продал им на растерзание мое интервью. Это было сильнейшим ударом для меня. Я записал интервью только для YouTube, а не федерального канала», — добавил сатирик.

Он также объяснил, что получил информацию о предсмертном состоянии Джигарханяна от человека, «которого он немного знает», через личные сообщения в Instagram. «Он описал именно ту картину, о которой я и рассказал. Я совершенно не настроен был знать, в чью пользу был рассказан мной этот факт. Меня волновала только судьба артиста», — пояснил он свои высказывания об актере в интервью.

7 декабря на канале Манучарова вышло интервью с Петросяном. В видео длительностью 1,5 часа сатирик рассказал о творчестве, личной жизни, сложностях работы на телевидении, а также оценил юмористические проекты в России. Обсуждаемым в сети также стал фрагмент, в котором он заявил, что Джигарханян «сгнил, лежа в постели» и умирал «в муках, в болях». Петросян утверждал, что тогда у артиста «пролежни уже начали гнить, и к нему никто не подходил».