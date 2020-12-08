Интернет и СМИ
 
Последние новости
Врач назвал главную причину роста заболеваемости COVID-19 в России
Врач назвал необходимые лекарства в период пандемии
Онищенко спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом в Москве
Трамп решил привить американцев от COVID-19 первыми в мире
Бывшего президента Чехии оштрафовали за маску на подбородке
Кравчук высказался об отказе от Минских соглашений
Авербух прокомментировал слухи о свадьбе со звездой Папиных дочек
«Академик Черский» покинул место продолжения «Северного потока-2»
Обокравшие российский самолет «судного дня» воры могли узнать гостайну
Новости партнеров
Прослушать новость

Петросян прокомментировал скандал вокруг его развода со Степаненко

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: @petrosyanevgeny / Instagram

Российский юморист Евгений Петросян прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг его развода с бывшей супругой Еленой Степаненко. Своими мыслями на эту тему он поделился в интервью Youtube-каналу «Эмпатия Манучи».

По признанию артиста, он не ожидал, что развод со Степаненко вызовет скандал, ему казалось, «что это невозможно допустить». «Наверное, это была моя ошибка, ошибка моей веры в лучший вариант, в лучшие качества людей», — сказал он.

Вместе с тем, по словам Петросяна, скандал его не расстроил, поскольку юморист научился реагировать на подобные вещи. При этом артист сожалеет, что ему не удалось сохранить творческий дуэт с экс-супругой, который он хотел сохранить. Он пояснил, что предлагал Степаненко расстаться мирно и во всем ей помогать, однако бывшей жене «захотелось войны».

19 сентября Евгений Петросян заявил, что развелся с Еленой Степаненко не по своей инициативе. По словам артиста, бывшая супруга выбросила его из жизни, «притом давным-давно».

Елена Степаненко и Евгений Петросян развелись в ноябре 2018 года после 33 лет брака. Артист женился в пятый раз на своей 31-летней помощнице Татьяне Брухуновой. В марте 2020 года у пары родился ребенок, который стал первым для Татьяны и вторым для 74-летнего Петросяна. У юмориста есть 51-летняя дочь Викторина.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В сети появились фото Елены Степаненко после пластики
Петросян прятал сына от Степаненко на родине новой жены
Петросян впервые показал второго ребенка
Петросян решил избавиться от недвижимости в Сочи
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0124 октября

Разделяй, не властвуй

WhatsApp и YouTube хотят отобрать у владельцев. Зачем это властям США и как поможет пользователям?
14:23 4 декабря

Путин анонсировал цифровую трансформацию по всей России

14:09 4 декабря

«Боевые подруги» дагестанской блогерши в прямом эфире избили ее обидчицу

12:54 4 декабря

Россиянин заразился коронавирусом и перестал пьянеть

Интернет и СМИ00:0423 сентября

«О господи, они объединили наготу и детей!»

Герои телешоу раздеваются и показывают детям гениталии. Почему россиян это злит и возмущает?
11:51 4 декабря

Личные данные 243 миллионов пользователей оказались в свободном доступе

10:21 4 декабря

Перечислены признаки взлома смартфона

09:27 4 декабря

Телеведущий наказал звонившего в студию подростка-шутника

Интернет и СМИПартнерский материал

Найти и кликнуть

Кто такие интернет-археологи и какие удивительные открытия они совершили
08:14 4 декабря

Супруги захотели поделить при разводе аккаунт в Instagram

07:58 4 декабря

Комаровский назвал эффективный способ упростить жизнь больных коронавирусом

06:04 4 декабря

Радиоведущий перестал пить пиво и удивился изменениям в фигуре

Россия
Инфекционист объяснил вспышку неизвестной болезни в Индии
Член комиссии по иностранным делам Сената США Джозеф Байден и А.А. Громыко перед началом беседы в Кремле. Виктор Прокофьев — в центре«Нужно было передать эмоции большого русского мужика»
Переводчик Ельцина, Байдена и Березовского — об ошибках политиков и матерящихся олигархах
Власти Москвы назвали ситуацию с COVID-19 «марафоном без конца и края»
В Москве началась вакцинация от коронавируса
Кто может привиться первым, как записаться и кому нельзя вводить препарат?
В Чечне заявили о невиновности обезглавившего учителя террориста
«В клетке накапливаются генетические поломки»
Рак ежегодно убивает сотни тысяч россиян. Почему его годами не могут обнаружить?
Тело 101-летнего ветерана войны нашли под окнами дома в Москве
Все материалы
Мир
Новые детали в деле Эпштейна помогут раскрыть сеть знаменитостей-педофилов
Карнавальный коммунизм
В ХХ веке Латинская Америка увлеклась идеями социализма. Они принесли народам войну, террор и голод
Генпрокурор США задумался об уходе с поста до окончания президентства Трампа
«Мир скатится к катастрофе»
Трамп довел отношения США и Китая до состояния холодной войны. Что теперь делать Байдену?
Раскрыты планы Трампа на день инаугурации Байдена
Крещение кровью
Союзники США впервые признали казни мирных жителей в Афганистане. Элитный спецназ убивал даже детей
Адвокат Трампа заразился коронавирусом
Все материалы
Бывший СССР
Гори все огнем
Сожженные дома, разрытые могилы, убитый скот — что оставляют в Карабахе армянские беженцы
«Я украинец второго сорта»
Вербовщик «Правого сектора» сидит в российской тюрьме. Что он думает о русофобии и Майдане?
Христиане идут
В Литве пришли к власти давние противники России. Теперь они готовы побороться за свободу Белоруссии
«Нам такое будущее не нужно»
Белорусские студенты и преподаватели — о молодежных протестах, репрессиях и эмиграции
Все материалы
Экономика
«Почта России» потратит деньги на мотивацию руководства
Джек МаНемая сцена
Си Цзиньпин обиделся на основателя Alibaba. Чем это грозит богатейшему человеку Китая?
Россияне приготовились работать на пенсии
Анатолий ЧубайсНанотолий
Чубайс хотел сделать российский Apple. У него не получилось и ему нашли замену
Сорвали банк
Россия создала одну из самых продвинутых банковских систем. Как страна научилась считать деньги?
Сбербанк увеличил чистую прибыль по итогам ноября
Дорожная паутина
Последние 20 лет в России активно строят дороги. К чему это привело?
Все материалы
Силовые структуры
Раскрыт бизнес раскоронованного вора в законе Трофы
«Дядю никто не найдет, и все забудется»
Российские школьницы оговорили мужчину, чтобы их не ругали за прогул. Он сел на 13 лет за педофилию
Психику устроившего стрим с мертвой подругой российского блогера проверят
Российский депутат расстрелял бывшую жену и ее нового супруга
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Очевидец рассказал о стрельбе полицейского в московскую школьницу
«Для фанатиков главное — жестокость»
Большинство осужденных за терроризм в России — мусульмане. Почему так происходит?
Все материалы
Наука и техника
Рогозин похвастался стрелковым оружием «Роскосмоса»
Китай заменил российские двигатели Д-30КП-2 на более мощные
Немецкие солдаты смотрят на человеческий череп на броне огнеметного танка ОТ-34. Латвия, 1944 г.«Трупы убитых выставляли на всеобщее обозрение»
Зачем Сталин завладел Прибалтикой и что с ней хотел сделать Гитлер
Apple улучшила старые iPhone
Длинный метр
Sony выпускала легендарные телефоны. Почему сейчас о ней забыли?
Рогозин попросил россиян помочь с идеями для новой орбитальной станции
Новая реальность
Как технологии возвращают героев и заставляют их делать нереальные вещи
Все материалы
Спорт
Агент рассказал о будущем Погба в «Манчестер Юнайтед»
Алексей Ягудин и Алина Загитова«Мы сидели красные от стыда»
Загитова решила стать телеведущей. Ее появление на «Ледниковом периоде» назвали провалом
Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки квалификации ЧМ-2022
Сборная России по футболу узнала соперников по квалификации ЧМ-2022
Партнерский материал
Последняя битва Месси и Роналду? Матч года в мире футбола
В Лиге чемпионов «Барселона» примет «Ювентус». Самое время решить, кто круче — Лео или Криштиану?
Лукашенко запретили посещать Олимпийские игры
Диего Марадона«Халатность, безрассудство и некомпетентность»
Смерть Марадоны оставила много загадок. Почему полиция допускает, что его могли убить?
Все материалы
Культура
Киркоров поскандалил на «Песне года»
«Я вам не подруга»
Новые губы, смузи из долларов и совесть силовиков: главная музыка месяца
Организатор «Песни года» ответил на обвинения в нарушении мер против COVID-19
«Человечество состоит из противных и завистливых»
Путин, искусственный интеллект и мифы о восстании машин: как технологии изменят жизнь людей
Нарушения мер против COVID-19 заметили на съемках «Песни года» в Москве
Гражданин Манк
Голливуд, нацисты и главный фильм в истории кино: какой получилась новая лента Финчера
Мамонову запретили въезд на Украину на три года
Все материалы
Интернет и СМИ
Популярный блогер раскрыл правду о ведущей «Давай поженимся»
«За вас с нами и за хер с ними!»
Российское шоу «Международная пилорама» взбесило иностранцев. Почему его невозможно смотреть?
PornHub проверят из-за роликов с насилием над несовершеннолетними
Российский блогер в прямом эфире довел подругу до смерти
Он выгнал ее на мороз, а наутро нашел мертвой
Доктор Мясников вступился за длинные новогодние выходные и осудил Онищенко
Школьник случайно совершил самоубийство во время онлайн-урока
«На грани сучки и хорошей девочки»
Психолог учит управлять мужчинами и незаметно пускать газы. Ее советы набирают миллионы на YouTube
Все материалы
Ценности
Ким Кардашьян снялась в простыне со своим лицом и вызвала раздражение фанатов
«Мы ехали двое суток, я плакала всю дорогу»
Синяки, 20-килограммовое платье и новая мать: как выдают замуж осетинских девушек
Жителям Петербурга на фоне запретов сделали особое предложение в новогоднюю ночь
Майли СайрусГрязный шик
Почему богатые люди тратят тысячи долларов на грязную, рваную и старую одежду
Телезвезда надела облегающее платье из латекса и запустила тренд среди коллег
Эммануэль Макрон и Брижит Макрон«Как бы вы меня ни избегали, я на вас женюсь»
Жена приучила Макрона к роскоши. Он скупает элитную недвижимость и мастерски уходит от налогов
Украинка с почти двухметровыми волосами рассказала о неприличных просьбах мужчин
Все материалы
Путешествия
«Он слишком хорош для этого мира!»
Одиночество, предательство и суицид: печальная история владельца самого популярного замка в Германии
«Боишься? Не бойся, я сам боюсь»
Человеческие кости, смертоносный ледник и древние обычаи: чем туристу заняться в Северной Осетии
«Здесь ощущают прилив сил и бодрости»
Президентский камень, мумии и обряды: зачем российскому туристу ехать в зимнюю Сибирь
Сад земных наслаждений
Голые женщины, высохшие озера и охота хищников: как люди видят мир с высоты птичьего полета
Все материалы
Из жизни
Неверная жена спряталась на потолке от разъяренного мужа
Маленькое пятно под глазом женщины оказалось признаком смертоносной болезни
Мертвеца не пустили на собственные похороны
В США начнут готовить пиццу из отходов
Все материалы
В Индии создали электромобиль класса премиум
Месяц живем с Toyota RAV4: часть 1
Длительный тест одного из популярнейших кроссоверов в России: первые впечатления от топового Рафика
Volkswagen Polo с пакетом «Спорт» оценили в рублях
Туристические эндуро: мотоциклы, которые нужны каждому?
Знакомимся с двухколесными кочевниками, готовыми обогнуть земной шар во всех направлениях
Появились фотографии салона нового Nissan Qashqai
Продажи растут: 25 самых популярных автомобилей России
Итоги продаж новых легковых машин в ноябре 2020 года
Toyota анонсировала новый электрический кроссовер
Все материалы
Дом
Ни в какие ворота
Россияне не хотят жить в обычных домах. Они строят себе жилища самых безумных форм
Склад грехов
Как американец завалил здание церкви хламом и прославился на весь мир
Солнечный угар
Квартиры в Сочи начали дешеветь. Стоит ли их покупать?
Все материалы
Нацпроекты
Тепловой удар
Глобальное потепление остается мировой угрозой. Как с ней справляется Россия?
«Молодые и здоровые могут за три дня оказаться в реанимации»
Врач из «красной зоны» — об опасных симптомах и непредсказуемости коронавируса
«Люди бычки на пол кидают — они не будут заморачиваться»
Россияне не желают сортировать мусор. Как их заставить?
«Вот оно, счастье»
Стерхи, подвесные мосты и реликтовые леса: чем удивят россиян новые национальные парки?
Все материалы