Петросян оценил непристойные шутки современных юмористов

Российский юморист Евгений Петросян оценил непристойные шутки современных комиков. В интервью для YouTube-канала «Эмпатия Манучи» он осудил подобные выступления и заявил, что артисты «опустились донельзя» вместе со зрителями.

«Юмор должен нести добро. Я человек верующий, считаю это дьяволиадой, когда молодая, симпатичная женщина выходит на сцену и показывает свой телефон. И говорит, как половым методом она его заработала. И начинает обсуждать этот половой метод», — отметил Петросян.

Артиста также возмутило то, что в стендапе говорят о сексе, «со всех сторон называя те вещи, которые люди называют только в интиме, и всеми похабными словами». «Публика рукоплещет, находит в этом не только юмор, но и смысл для себя. Она это одобряет. Я понимаю, что мы находимся в угрожающем положении», — заметил юморист.

По мнению Петросяна, из-за популярности подобных шуток артисты «опустились донельзя в своих возможностях». «Вы считаете, что это свобода. Это не свобода, это мерзость», — подчеркнул юморист. Он заключил, что в будущем такой юмор может привести к тому, что артисты «будут показывать на телевидении то, что делают в туалете, со всеми подробностями».

В интервью для канала «Эмпатия Манучи» Петросян также прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг его развода с бывшей супругой Еленой Степаненко. По словам артиста, он предлагал Степаненко расстаться мирно, однако ей «захотелось войны».