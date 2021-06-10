Суд разделил имущество Петросяна и Степаненко

Хамовнический суд Москвы поровну разделил имущество между бывшими супругами юмористом Евгением Петросяном и народной артисткой Еленой Степаненко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из участников разбирательства.

Было принято решение разделить имущество поровну. Заседание проходило в закрытом режиме.

В сентябре 2020 года Петросян заявил, что развелся с Степаненко не по своей инициативе. По словам артиста, бывшая супруга выбросила его из жизни, «притом давным-давно».

Финансовое состояние Петросяна оказалось в фокусе внимания журналистов из-за его развода со Степаненко. Выяснилось, что пара через суд делила совместно нажитое имущество в размере 1,5 миллиарда рублей.

Елена Степаненко и Евгений Петросян развелись в ноябре 2018 года после 33 лет брака. Артист женился в пятый раз на 31-летней помощнице Татьяне Брухуновой. В марте 2020 года у пары родился ребенок, который стал первым для Татьяны и вторым для 74-летнего Петросяна. У юмориста есть 51-летняя дочь Викторина.