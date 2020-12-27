Стало известно о долгах Петросяна из-за Степаненко

Адвокат юмориста Евгения Петросяна Сергей Жорин подтвердил информацию о долгах своего клиента за квартиру, в которой проживает бывшая супруга артиста Елена Степаненко. Об этом правозащитник рассказал в беседе с Пятым каналом.

«Евгений Ваганович Петросян подразумевал, что раз Елена Степаненко живет в этой квартире, значит, она и должна ее содержать — оплачивать коммунальные платежи, капитальный ремонт, налог.<…> Но, как бы не так! Елена Григорьевна и не собиралась нести расходы», — объяснил Жорин появившиеся у юмориста задолженности в размере сотен тысяч рублей.

При этом адвокат подчеркнул, что в настоящий момент долги погашены.

Ранее друг Петросяна писатель Георгий Териков в интервью «Собеседнику» рассказал о финансовых проблемах артиста из-за пандемии коронавируса и развода с Еленой Степаненко. Отвечая на вопрос журналиста о том, не жалуется ли Петросян на недостаток денег из-за пандемии, Териков отметил, что все счета юмориста арестованы из-за развода с супругой. Кроме того, по словам писателя, у Петросяна сейчас вообще нет концертов.

Финансовое состояние Петросяна оказалось в фокусе внимания журналистов из-за его развода со Степаненко. Выяснилось, что пара через суд делила совместно нажитое имущество в размере 1,5 миллиарда рублей.