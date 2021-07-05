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Петросян привился от коронавируса и показал свою вакцинацию на видео

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Российский юморист Евгений Петросян сделал прививку от коронавируса, сообщив, что выждал время после того, как переболел этой инфекцией. Процесс собственной вакцинации он показал на видео в Instagram.

«После перенесенного коронавируса выждал срок и сегодня вакцинировался! С моей точки зрения, это единственно верное решение!» — написал комик. В ролике Петросяну делают прививку в левую руку.

Сам юморист вскоре после укола высмеял тех, кто боится вакцинироваться. «Вообще ничего не чувствуется, кроме мелкого укола. Все? Господи, а разговоров сколько. А боятся как всего этого. Ну что боятся? Это же лучше, чем болеть коронавирусом», — сказал Петросян при общении с медсестрой.

О коронавирусе у Петросяна сообщалось в октябре 2020 года. Тогда неофициально утверждалось, что он доставлен в московскую больницу с предварительным диагнозом коронавирус. Сообщалось, что артиста госпитализировали из квартиры на машине скорой помощи. При этом позже Петросян сообщил, что проходит медицинское обследование и чувствует себя хорошо.

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