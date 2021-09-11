Раскрыты последствия полного отказа от яиц

Если полностью отказаться от яиц, организм лишится таких питательных веществ, как фолиевая кислота, фосфор, селен, кальций и цинк. В результате их придется получать из других источников — молочных продуктов, овощей, фруктов и бобовых, пишет «ИноСМИ».

Специалисты раскрыли, что при отказе яиц человек будет чаще чувствовать голод, поскольку этот продукт богат белком, который помогает вам дольше чувствовать себя сытым. Кроме того, будет сложнее похудеть. Для людей, решивших отказаться от яиц, альтернативой может стать тофу или соевые бобы.

В то же время у яиц есть и отрицательные стороны. Их употребление негативно сказывается на холестерина и развитие сахарного диабета второго типа. Одно большое яйцо содержит около 186 миллиграмм холестерина, что составляет 62 процента от рекомендуемой суточной нормы.

Согласно исследованиям, у людей, которые едят от одного до трех яиц в день, повышается уровень «хорошего» холестерина, то есть липопротеинов высокой плотности. Кроме того, регулярное употребление в пищу яиц увеличивает риск развития атеросклероза.

Ранее ученые из Института Джорджии выяснили, что отказ от поваренной соли и ее замена пищевой добавкой с пониженным содержанием натрия и добавлением калия предотвращает инсульты, сердечные приступы и смерть. Высокий уровень потребления натрия и низкий уровень потребления калия связаны с высоким кровяным давлением и повышенным риском инсульта, сердечных заболеваний и преждевременной смерти