Путин назвал пример в борьбе с пандемией

Москва во время пандемии коронавируса показывает пример эффективных и слаженных действий. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления в концертном зале в «Зарядье», передает РИА Новости.

«Думаю, со мной многие согласятся, что именно Москва показывает пример слаженных, эффективных действий в противодействии это угрозе. Находит баланс между вынужденными ограничениями, которые необходимы, чтобы сохранить жизни тысяч людей, и нормальной жизнедеятельностью многомиллионного города», — отметил глава государства.

Путин также поблагодарил мэра столицы Сергея Собянина за эффективность всей управленческой команды Москвы.

Ранее Собянин на встрече с Путиным отметил, что показатели экономического развития Москвы превзошли допандемические. «Инвестиции увеличились, объемы промышленности увеличились, объемы строительства увеличились», — рассказал Собянин.