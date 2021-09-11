Собянин оценил темпы восстановления экономических показателей Москвы

Показатели экономического развития Москвы превзошли допандемические. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС.

«Инвестиции увеличились, объемы промышленности увеличились, объемы строительства увеличились», — заявил Собянин.

По его словам, безработица в Москве также практически сократилась до уровня, который был зафиксирован до пандемии COVID-19. Градоначальник отметил, что ни одна государственная программа за это время не была прекращена.

Ранее Собянин оценил расходы на борьбу с пандемией коронавируса в столице. По его словам, за полтора года власти потратили на это 350 миллиардов рублей.