Финансист объяснила высокую цену золота

Руководитель департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве России Елена Звонова рассказала агентству «Прайм», почему стоимость золота в десятки раз больше, чем у серебра. По словам эксперта, разница в цене драгоценных металлов стала закономерным результатом, формированию которого способствовал ряд причин.

Первая причина — историческая. Роль денег выполняли как золотые, так и серебряные монеты, однако золотые всегда ценились больше, поскольку золото встречалось в природе гораздо реже, чем серебро, заявила финансист.

Вторая причина — технология добычи. Большая часть запасов золота в настоящее время является труднодобываемой, из-за чего себестоимость добычи золота выше, чем у серебра.

Третья причина — монетарная. Редкость золота в природе предопределила его способность выполнять функцию денег, пояснила эксперт.

«Благодаря этому золоту удалось вытеснить серебро, а в мировой финансовой системе установился золотой стандарт, просуществовавший вплоть до конца XX века, когда в 1971 года президент США Ричард Никсон объявил об отмене привязки курса доллара к золоту, что явилось концом золотого стандарта. Но и после отмены золотого стандарта золото не утратило монетарную природу. Центральные банки продолжают хранить свои резервы в золотых слитках, а население хранит свои сбережения в золотых монетах, потому что золото выступает активом-убежищем от рисков и инфляции», — отметила Звонова.

Четвертой причиной является финансовая. Монетарная природа золота стала причиной активной торговли драгоценным металлом на биржах.

Пятая причина — психология. Золото всегда ассоциировалось с богатством и успехом. «Даже в спортивных соревнованиях за первое место спортсменам вручается золотая медаль, а серебряная — за второе место. Золото обладает высоким уровням символизма, что обеспечивает ему лидерство», заключила эксперт.

Ранее глава горнодобывающей компании Evolution Mining Джейк Кляйн заявил, что нестабильность биткоина заставит инвесторов обратить внимание на золото. Он считает, что биткоину еще предстоит пройти «долгий путь», прежде чем он докажет свою «долговечность и безопасность», а золото давно славится этими характеристиками.