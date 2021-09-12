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Российская атомная подлодка выполнила стрельбу в Баренцевом море

Атомный крейсер «Орел» выполнил стрельбу ракетой «Гранит» в Баренцевом море
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Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Атомный крейсер «Орел» выполнил стрельбу ракетой «Гранит» во время учений в Баренцевом море. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Северного флота РФ.

«Стрельба противокорабельной крылатой ракетой „Гранит“ была проведена из подводного положения по мишенной позиции, имитирующей крупный надводный корабль условного противника», — говорится в заявлении.

Цель располагалась на дистанции более 100 километров от точки, из которой российская подлодка пускала ракету. В пресс-службе отметили, что экипаж крейсера справился с заданием, «продемонстрировал высокий профессионализм и военно-морскую выучку».

Ранее Министерство обороны России отметило, что в ночь на 12 сентября на учениях «Запад-2021», которые проходят в Псковской области, впервые провели массовое десантирование 600 военных. В десантировании задействовали 20 самолетов Ил-76, они одновременно осуществляли выброску подразделений ВДВ с высоты от 600 до 4000 метров.

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