В России оценили предложение секретаря СНБО Украины «избавиться от кириллицы»

Инициатива секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова избавиться от кириллицы и перейти на латиницу не поможет стране. С такой оценкой выступил член Совета Федерации России Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его мнению, такое решение лишь окончательно превратит Украину в «колонию англосаксов». Сенатор также напомнил, что поляки ранее навязывали украинцам латиницу. «А как же "тысячелетняя украинская культура"? Под нож ее? Как же незалежность? Гордость за свой язык?» — задался вопросами Пушков.

Ранее Данилов заявил, что переход на латиницу будет «одной из фундаментальных вещей». Он также отметил, что поддерживает хождение на Украине двух языков — украинского и английского. «Английский язык должен быть обязательно. Потому что если мы говорим о цивилизованном мире, то английский язык — это язык цивилизованного общения. И мы должны понимать, что английский язык должны знать все», — объяснил Данилов.

В июле 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством пятого президента страны Петра Порошенко. Таким образом украинский стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.