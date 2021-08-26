Еще одна область Украины отменила региональный статус русского языка

Днепропетровский окружной административный суд отменил региональный статус русского языка в области. Решение суда опубликовано на официальном сайте Единого государственного реестра судебных решений Украины.

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В постановлении говорится, что поддержка русского языка на региональном уровне не соответствует современным положениям украинского законодательства, в частности, в вопросе соблюдения закона об обязательном использовании украинского языка во всех сферах жизни. Ранее аналогичное решение было принято в Николаеве, Харькове и Запорожье.

«Уже более 8 лет на территории Днепропетровского региона действует решение, которое фактически легализует использование русского или иного регионального языка», — говорится в пояснительной записке к решению. Отмечается, что сохранение статуса русского языка как регионального на уровне с украинским языком, может нанести вред национальному единству и украинской государственности.

16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством пятого президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц, сферы обслуживания и медиа.

В июле 2021 года Конституционный суд (КС) республики признал новые нормы правомерными и обязал владеть «мовой» всех граждан страны без исключения. В это же время профильный комитет Рады отклонил все поправки, которые могли бы смягчить действие закона. Они предполагали возвращение образования на русском и отмену штрафов за нарушение языковых законов.