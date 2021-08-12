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На Украине заявили об «исторических правах» на русский язык

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Фото: страница Алексея Арестовича в Facebook
Алексей Арестович предложил законодательно разделить понятия «русский» и «российский»

Украине следует законодательно разделить понятия «русский» и «российский», чтобы закрепить за ней право на русский язык и русскую культуру. С таким предложением выступил спикер киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович, сообщает УНИАН.

Дипломат назвал себя противником закона о «тотальной украинизации» в его нынешнем виде и подчеркнул, что «культурные войны» являются одной из самых больших ошибок руководства страны. «Моя политика проста: украинскому языку поддержку, остальным — свободу свободного общения, свободного использования», — сказал Арестович.

Он также заверил, что Украина является «родиной» русского языка, а потому ограничивать его использование не имеет смысла. «Он возник в Украине, это наш исторический язык — так же, как и украинский», — добавил чиновник.

В 2019 году на Украине начал действовать закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он предусматривает обязательное использование «мовы» в органах государственной власти и местного самоуправления, учебных заведениях, больницах, сфере обслуживания, а также средствах массовой информации и на телевидении.

Отдельные положения закона в период избирательной кампании критиковал действующий президент страны Владимир Зеленский, а позже и депутаты из «Слуги народа». Представители партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» пытались оспорить его в Конституционном суде, однако 14 июля он признал все пункты документа соответствующим основному закону.

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